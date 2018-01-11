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    НХЛ. «Оттава» победила в Торонто, «Чикаго» не справился с «Миннесотой»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Оттава Сенаторз Чикаго Блэкхоукс Миннесота Уайлд
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    Хоккеисты «Оттавы»
    Хоккеисты «Оттавы»
    nhl.com
    В четверг, 11 января, в регулярном чемпионате НХЛ прошли два очередных матча.

    «Торонто» — «Оттава» 3:4

    «Торонто Мэйпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2).

    Гости добились преимущества в две шайбы к началу второго периода благодаря точным броскам Тома Шабо и Майка Хоффмана.

    За две минуты до второго перерыв Андреас Боргман сократил отставание хозяев. А в самом начале заключительной 20-минутки Джеймс ван Римсдайк восстановил паритет.

    К середине третьего периода соперники обменялись голами. Сначала отличился Габриэль Дюмон, а затем – Морган Райлли.

    Решающим стал точный бросок в исполнении Тома Пайята за три минуты до финальной сирены.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает пятое место (53 очка), а «Оттава» — 15-е (39 очков).

    НХЛ. Регулярный счемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
    Голы: Шабо — 3 (Дзингел), 11:26 — 0:1. Хоффман — 11 (Дюшен), 21:52 — 0:2. Боргман — 3 (Бозак, Комаров), 38:10 — 1:2. ван Римсдайк — 19 (Бозак, Марнер), 40:54 — 2:2. Дюмон — 1 (Хлапик, Бэрроуз), 42:15 — 2:3. Райлли — 5 (Нюландер, Хэйнси), 52:28 — 3:3. Пайэтт — 5 (Дюшен, Смит), 56:55 — 3:4.Вратари: Андерсен (57:38 — 58:55, 58:58 — 59:34, 59:39) — Андерсон.Штраф: 2 — 6.Броски: 48 (16+16+16) — 32 (12+12+8).
    «Торонто» — «Оттава» — 3:4

    «Чикаго» — «Миннесота» 1:2

    «Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Миннесоте Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча, которая прошла в «Юнайтед-центре», завершилась со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

    Брент Сибрук вывел хозяев вперед в середине первого периода. Юнас Бродин сравнял счет на экваторе второго периода.

    А на 44-й минуте Райан Сутер забил второй гол гостей, который и стал победным.

    Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отметился 34 сэйвами.

    «Чикаго» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции (48 очков). «Миннесота» идет седьмой (50 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Миннесота» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Сибрук — 2 (Кемпны, Шмолц ), 12:24 — 1:0. Бродин — 4 (Зукер, Дамба), 29:58 — 1:1. Сутер — 6 (Койву, Гранлунд), 43:03 — 1:2.Вратари: Форсберг (59:33) — Дубник.Штраф: 6 — 6.Броски: 35 (14+9+12) — 27 (5+10+12).
    «Чикаго» — «Миннесота» — 1:2
    «Чикаго» — «Миннесота». Битва двух неудачников Центрального дивизиона«Чикаго» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 11 января
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