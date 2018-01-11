НХЛ. «Оттава» победила в Торонто, «Чикаго» не справился с «Миннесотой»

«Торонто» — «Оттава» 3:4
«Торонто Мэйпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2).
Гости добились преимущества в две шайбы к началу второго периода благодаря точным броскам Тома Шабо и Майка Хоффмана.
За две минуты до второго перерыв Андреас Боргман сократил отставание хозяев. А в самом начале заключительной 20-минутки Джеймс ван Римсдайк восстановил паритет.
К середине третьего периода соперники обменялись голами. Сначала отличился Габриэль Дюмон, а затем – Морган Райлли.
Решающим стал точный бросок в исполнении Тома Пайята за три минуты до финальной сирены.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает пятое место (53 очка), а «Оттава» — 15-е (39 очков).
«Чикаго» — «Миннесота» 1:2
«Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Миннесоте Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в «Юнайтед-центре», завершилась со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
Брент Сибрук вывел хозяев вперед в середине первого периода. Юнас Бродин сравнял счет на экваторе второго периода.
А на 44-й минуте Райан Сутер забил второй гол гостей, который и стал победным.
Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отметился 34 сэйвами.
«Чикаго» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции (48 очков). «Миннесота» идет седьмой (50 очков).