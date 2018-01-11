ЦСКА обыграл «Ладу» и одержал 8-ю победу подряд

В составе команды Игоря Никитина заброшенными шайбами отметились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, отразивший 22 броска по своим воротам.
Данная победа стала для «армейцев» восьмой подряд. В свою очередь тольяттинцы уступили в третьей игре к ряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Лада» (Тольятти) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Телегин – 7 (Андронов), 21:40 – 1:0. Любимов – 5 (Шалунов, Ожиганов), 34:18 – 2:0. Шалунов – 14 (Пашнин, Капризов), 46:02 – 3:0.Вратари: Юханссон – Красоткин.Штраф: 8 – 4.Броски: 35 (5+17+13) – 22 (7+12+3).