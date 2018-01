Шведы обыграли Словакию на МЧМ, Канада разгромила Швейцарию

Сборнаяобыграла командув матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

В составе победителей дубль оформил Исак Лундестрём (21-я и 51-я минуты), ещё один гол забил Фабиан Зеттерлунд (27). За Словакию две шайбы забросил Мартин Бодак (38, 52).

В полуфинале сборная Швеции сыграет с командой США.

HIGHLIGHTS: Sweden's @Trekronorse beat Slovakia in a tight battle to move to the semi-finals. Watch the goals in this video. More on the game: https://t.co/bxULPMUanR #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/ull9ChbYlV

Сборная Канады разгромила Швейцарию со счетом 8:2 (3:0, 3:1, 2:1).

У победителей отличились Дрейк Батерсон (13-я и 27-я минуты), по разу — Бретт Хауден (1), Кейл Макар (9), Джордан Кайру (28), Конор Тимминс (33), Диллон Дюбе (52) и Максим Комтуа (60).

В составе проигравших голы на счету Дарио Рорбаха (29) и Акселя Симича (51).

За выход в финал канадцы поспорят со сборной Чехии.

HIGHLIGHTS: There were plenty of goals and most of them scored by Canada as @HC_WJC will return to the semi-finals after their 8-2 victory over @SwissIceHockey. Watch the highlights here. More from the game: https://t.co/fsRsMaeuq8 pic.twitter.com/FXmWAhuyeH