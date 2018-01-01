НХЛ. 25-й гол Кучерова, пятый «сухарь» Василевского, седьмая победа «Вегаса»

«Вегас» — «Торонто» 6:3

«Вегас» обыграл «Торонто», продлив свою победную серию до семи матчей, — 6:3 (3:0, 1:2, 2:1).

Первый в истории клуба хет-трик оформил Вильям Карлссон (5-я, 29-я и 59-я минуты), по разу отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3), Эрик Хаула (14) и Джонатан Маршессо (47).

У «Мэйпл Лифс» голы на счету Патрика Марло (26) и Остона Мэттьюса (40, 41).

«Голден Найтс» не потерпели ни одного поражения в основное время со 2 декабря, набрав очки в 12 матчах подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Торонто» — 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) Голы: 1:0 – Белльмар (Так) – 02:24 (5x5), 2:0 – Карлссон (Смит, Энгелланд) – 04:16 (5x5), 3:0 – Хаула (Перрон, Миллер) – 13:24 (5x5), 3:1 – Марло (Браун, Комаров) – 25:07 (5x5), 4:1 – Карлссон (Маршессо) – 28:26 (5x5), 4:2 – Мэттьюс (Хайман) – 39:12 (5x5), 4:3 – Мэттьюс (Райлли, Нюландер) – 40:27 (5x5), 5:3 – Маршессо (Карлссон, Теодор) – 46:11 (5x5), 6:3 – Карлссон (Смит, Макнэбб) – 58:24 (en)Вратари: Суббан — Андерсен (57:31 — 58:24).Штраф: 6 — 6.Броски: 31 (11+10+10) — 23 (4+10+9).

«Вегас» — «Торонто» 6:3

«Анахайм» — «Аризона» 5:2

«Анахайм» перебросал «Аризону» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1).

В составе победителей дубль на счету шведского нападающего Рикарда Ракелля (5-я и 12-я минуты), по голу забили Кэм Фаулер (52), Якоб Сильверберг (58) и Антуан Верметт (59).

В составе «Койотс» шайбы забросили Брендан Перлини (12) и Клейтон Келлер (47). Оба хоккеиста «койотов» отличились при розыгрыше большинства.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Аризона» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Голы: 1:0 – Ракелль (Верметт, Гецлаф) – 04:02 (5x5), 1:1 – Перлини (Голигоски) – 11:04 (5x4), 2:1 – Ракелль (Гецлаф, Верметт) – 11:47 (5x5), 2:2 – Келлер (Степан) – 46:52 (5x4), 3:2 – Фаулер (Сильверберг, Кеслер) – 51:51 (5x5), 4:2 – Сильверберг (Фаулер, Гибсон) – 57:13 (5x5), 5:2 – Верметт (Кеслер, Биекса) – 59:09 (en)Вратари: Гибсон — Раанта (58:23 — 59:09, 59:37).Штраф: 8 — 2.Броски: 26 (11+6+9) — 25 (7+10+8).

«Анахайм» — «Аризона» 5:2

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 0:5

«Коламбус» «всухую» проиграл «Тампе-Бэй» — 0:5 (0:0, 0:4, 0:1).

Хоккеисты «Лайтнинг» забросили четыре шайбы за первые восемь минут второго периода —

отличились Тайлер Джонсон (22-я минута, 25), Никита Кучеров (28), Кори Конакер (29). Точку в матче поставил Стивен Стэмкос (51).

Кучеров провел на льду 18 минут 11 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Владислав Наместников отыграл 17 минут 24 секунды и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев за 17 минут 57 секунд сделал 2 результативные передачи.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл «на ноль» в пятый раз в сезоне — это лучший показатель в лиге. Василевский одержал 25 побед в 32 матчах — это также лучший результат в сезоне.

В составе «Блю Джэкетс» 15 минут 16 секунд на площадке провел форвард Артемий Панарин. Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский участия в игре не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) Голы: 0:1 – Джонсон (Пойнт, Сергачёв) – 21:22 (5x5), 0:2 – Джонсон (Пойнт, Сергачёв) – 24:49 (5x5), 0:3 – Кучеров (Наместников) – 27:53 (5x5), 0:4 – Конакер (Гурд, Хедман) – 28:45 (5x5), 0:5 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:36 (5x4)Вратари: Корписало — Василевский.Штраф: 10 — 8.Броски: 21 (12+6+3) — 35 (5+23+7).

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 0:5

«Детройт» — «Питтсбург» 4:1

«Детройт» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

В составе «Детройта» дублем отличился Густав Нюквист (12, 57), по шайбе забросили Дилан Ларкин (21) и Франс Нильсен (36). В составе «пингвинов» гол престижа на счету российского нападающего Евгения Малкина (29).

Малкин провел на площадке 20 минут 12 секунд и завершил встречу с показателем «-3».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: 1:0 – Нюквист (Зеттерберг, Бертуцци) – 11:31 (5x5), 2:0 – Ларкин (Татар, Дейли) – 20:59 (5x5), 2:1 – Малкин (Кессел, Мяяття) – 28:04 (5x4), 3:1 – Нильсен (Хельм, Грин) – 35:18 (5x5), 4:1 – Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг) – 56:34 (5x5)Вратари: Ховард — Мюррей.Штраф: 6 — 2.Броски: 23 (6+10+7) — 38 (12+12+14).

«Детройт» — «Питтсбург» 4:1

«Эдмонтон» — «Виннипег» 0:5

«Виннипег» в гостях разгромил «Эдмонтон» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

В составе победителей по голу записали на свой счет Марко Данё (3-я минута), Блейк Уилер (14), Кайл Коннор (32), Брайан Литтл (40) и Мэтью Перро (48).

После первого периода голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка заменил Стив Мэйсон.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут 10 секунд, нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев отыграл 11 минут 57 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: 0:1 – Данё (Хендрикс, Шьяро) – 02:34 (5x5), 0:2 – Уилер (Коннор) – 13:15 (5x5), 0:3 – Коннор (Лайне, Лоури) – 31:17 (5x4), 0:4 – Литтл (Моррисси) – 39:57 (5x5), 0:5 – Перро (Армиа, Литтл) – 47:26 (5x4)Вратари: Тальбо — Хеллебайк.Штраф: 6 — 4.Броски: 35 (9+14+12) — 38 (10+17+11).

«Эдмонтон» — «Виннипег» 0:5

«Даллас» — «Сан-Хосе» 6:0

«Даллас» на своей площадке «уничтожил» «Сан-Хосе» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).

Дубль на свой счет записал Тайлер Питлик (16-я и 52-я минуты), по голу забили Джон Клингберг (с передачи Александра Радулова), Стивен Джонс (25), Тайлер Сегин (30) и Дэвид Шор (52).

Радулов провел на площадке 9 минут 16 секунд. Россиянин не смог завершить матч из-за травмы — в середине второго периода Радулов пытался догнать шайбу в чужой зоне и выйти на ворота, но потерял равновесие и врезался в борт после толчка защитника Джастина Брауна.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сан-Хосе» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) Голы: 1:0 – 6 Клингберг (Радулов, Янмарк-Нюлен). 2:0 – 15 Питлик (Факса). 3:0 – 24 Джонс (Факса, Янмарк-Нюлен). 4:0 – 29 Сегин (Бенн, Клингберг). 5:0 – 51 Шор (Хэмьюс, Бенн). 6:0 – 51 Питлик (Руссель, Факса)Вратари: Бишоп — Джонс.Штраф: 18 — 8.Броски: 32 (17+5+10) — 26 (5+12+9).

«Даллас» — «Сан-Хосе» 6:0

«Колорадо» — «Айлендерс» 6:1

«Колорадо» разгромил «Айлендерс» — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

На счету форварда Габриэля Ландескога 3 (2+1) очка, по голу забили Патрик Немет (10), Мэттью Ньето (26), Карл Седерберг (33) и Эрик Джонсон (54). У гостей гол престижа на счету Джоша Бейли (53).

Первый матч после травмы провел защитник «Эвеланш» Андрей Миронов. В последний раз он выходил на лед 26 ноября прошлого года. Россиянин отыграл 12 минут 22 секунды. Никита Задоров провел на площадке 19 минут 28 секунд, нападающий Наиль Якупов — 13 минут 14 секунд. Голкипер Семен Варламов не принимал участия в этой игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Айлендерс» — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) Голы: 1:0 – Немет (Керфут, Андригетто) – 09:31 (5x5), 2:0 – Ньето (Сёдерберг, Комо) – 25:25 (5x5), 3:0 – Сёдерберг (Уилсон, Джонсон) – 32:30 (5x5), 4:0 – Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 36:35 (5x4), 5:0 – Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 38:24 (5x3), 5:1 – Бейли (Нельсон, Мейфилд) – 52:24 (5x5), 6:1 – Джонсон (Ландеског, Маккиннон) – 53:04 (5x5)Вратари: Бернье — Галак, Грайсс.Штраф: 6 — 8.Броски: 48 (12+23+13) — 28 (8+7+13).

«Колорадо» — «Айлендерс» 6:1

«Калгари» — «Чикаго» 4:3 ОТ

«Калгари» в овертайме дожал «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2 0:1, 1:0).

В основное время у «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук (20-я и 25-я минуты) и Шон Монахан (26). В составе «Блэкхоукс» забивали Джордан Истерли (29), Джонатан Тэйвз (30) и Брэндон Саад (59).

Победу «огонькам» на 1-й минуте овертайма принес Марк Джиордано.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Ткачук (Монахан, Джиордано) – 19:58 (5x4), 2:0 – Ткачук (Годро) – 24:42 (5x4), 3:0 – Монахан (Годро, Броди) – 25:47 (5x5), 3:1 – Истерли (Саад, Хиностроза) – 28:37 (5x5), 3:2 – Тэйвз (Истерли) – 29:33 (5x5), 3:3 – Саад (Тэйвз) – 58:14 (5x5), 4:3 – Джиордано (Баклунд) – 60:52 (3x3)Вратари: Смит — Гласс.Штраф: 4 — 4.Броски: 39 (19+12+6+2) — 37 (7+18+12+0).

«Калгари» — «Чикаго» 4:3 ОТ

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com