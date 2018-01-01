НХЛ. 25-й гол Кучерова, пятый «сухарь» Василевского, седьмая победа «Вегаса»

«Вегас» — «Торонто» 6:3
«Вегас» обыграл «Торонто», продлив свою победную серию до семи матчей, — 6:3 (3:0, 1:2, 2:1).
Первый в истории клуба хет-трик оформил Вильям Карлссон (5-я, 29-я и 59-я минуты), по разу отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3), Эрик Хаула (14) и Джонатан Маршессо (47).
У «Мэйпл Лифс» голы на счету Патрика Марло (26) и Остона Мэттьюса (40, 41).
«Голден Найтс» не потерпели ни одного поражения в основное время со 2 декабря, набрав очки в 12 матчах подряд.
«Анахайм» — «Аризона» 5:2
«Анахайм» перебросал «Аризону» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1).
В составе победителей дубль на счету шведского нападающего Рикарда Ракелля (5-я и 12-я минуты), по голу забили Кэм Фаулер (52), Якоб Сильверберг (58) и Антуан Верметт (59).
В составе «Койотс» шайбы забросили Брендан Перлини (12) и Клейтон Келлер (47). Оба хоккеиста «койотов» отличились при розыгрыше большинства.
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 0:5
«Коламбус» «всухую» проиграл «Тампе-Бэй» — 0:5 (0:0, 0:4, 0:1).
Хоккеисты «Лайтнинг» забросили четыре шайбы за первые восемь минут второго периода —
отличились Тайлер Джонсон (22-я минута, 25), Никита Кучеров (28), Кори Конакер (29). Точку в матче поставил Стивен Стэмкос (51).
Кучеров провел на льду 18 минут 11 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Владислав Наместников отыграл 17 минут 24 секунды и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев за 17 минут 57 секунд сделал 2 результативные передачи.
Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл «на ноль» в пятый раз в сезоне — это лучший показатель в лиге. Василевский одержал 25 побед в 32 матчах — это также лучший результат в сезоне.
В составе «Блю Джэкетс» 15 минут 16 секунд на площадке провел форвард Артемий Панарин. Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский участия в игре не принимал.
«Детройт» — «Питтсбург» 4:1
«Детройт» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
В составе «Детройта» дублем отличился Густав Нюквист (12, 57), по шайбе забросили Дилан Ларкин (21) и Франс Нильсен (36). В составе «пингвинов» гол престижа на счету российского нападающего Евгения Малкина (29).
Малкин провел на площадке 20 минут 12 секунд и завершил встречу с показателем «-3».
«Эдмонтон» — «Виннипег» 0:5
«Виннипег» в гостях разгромил «Эдмонтон» — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
В составе победителей по голу записали на свой счет Марко Данё (3-я минута), Блейк Уилер (14), Кайл Коннор (32), Брайан Литтл (40) и Мэтью Перро (48).
После первого периода голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка заменил Стив Мэйсон.
Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут 10 секунд, нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев отыграл 11 минут 57 секунд.
«Даллас» — «Сан-Хосе» 6:0
«Даллас» на своей площадке «уничтожил» «Сан-Хосе» — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
Дубль на свой счет записал Тайлер Питлик (16-я и 52-я минуты), по голу забили Джон Клингберг (с передачи Александра Радулова), Стивен Джонс (25), Тайлер Сегин (30) и Дэвид Шор (52).
Радулов провел на площадке 9 минут 16 секунд. Россиянин не смог завершить матч из-за травмы — в середине второго периода Радулов пытался догнать шайбу в чужой зоне и выйти на ворота, но потерял равновесие и врезался в борт после толчка защитника Джастина Брауна.
«Колорадо» — «Айлендерс» 6:1
«Колорадо» разгромил «Айлендерс» — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).
На счету форварда Габриэля Ландескога 3 (2+1) очка, по голу забили Патрик Немет (10), Мэттью Ньето (26), Карл Седерберг (33) и Эрик Джонсон (54). У гостей гол престижа на счету Джоша Бейли (53).
Первый матч после травмы провел защитник «Эвеланш» Андрей Миронов. В последний раз он выходил на лед 26 ноября прошлого года. Россиянин отыграл 12 минут 22 секунды. Никита Задоров провел на площадке 19 минут 28 секунд, нападающий Наиль Якупов — 13 минут 14 секунд. Голкипер Семен Варламов не принимал участия в этой игре.
«Калгари» — «Чикаго» 4:3 ОТ
«Калгари» в овертайме дожал «Чикаго» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2 0:1, 1:0).
В основное время у «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук (20-я и 25-я минуты) и Шон Монахан (26). В составе «Блэкхоукс» забивали Джордан Истерли (29), Джонатан Тэйвз (30) и Брэндон Саад (59).
Победу «огонькам» на 1-й минуте овертайма принес Марк Джиордано.