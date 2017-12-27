«Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи»

В составе победителей по шайбе забросили Александр Бергстрем, Рок Тичар, Вячеслав Основин и Сергей Коньков.
За гостей отличились Сергей Шмелев, Кейси Уэллмэн и Алексей Цветков.
Новосибирский клуб одержал вторую победу кряду и поднялся на девятое место в таблице «Востока».
Сочинцы проиграли во второй раз подряд. В очном противостоянии «Сочи» не может обыграть новосибирцев уже третью встречу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Сочи» – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Шмелев — 3, 3:51 — 0:1. Бергстрем — 18 (Алексеев), 12:34 — 1:1. Уэллман — 9 (бол.), 23:24 — 1:2. Тичар — 1 (Санников), 35:17 — 2:2. Основин — 10 (Демидов), 44:55 — 3:2. Цветков — 8 (Хомицкий), 47:29 — 3:3. Коньков — 8, 49:25 — 4:3.Вратари: Красиков (12:32 — 12:34) — Шикин (58:06).Броски: 26 (10+9+7) — 37 (13+13+11).Штраф: 16 — 32.