«Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи»

Новосибирскаяодержала домашнюю победу над(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Александр Бергстрем, Рок Тичар, Вячеслав Основин и Сергей Коньков.

За гостей отличились Сергей Шмелев, Кейси Уэллмэн и Алексей Цветков.

Новосибирский клуб одержал вторую победу кряду и поднялся на девятое место в таблице «Востока».

Сочинцы проиграли во второй раз подряд. В очном противостоянии «Сочи» не может обыграть новосибирцев уже третью встречу подряд.