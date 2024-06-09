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    Шведская команда разработчиков анонсировала стелс Eriksholm: The Stolen Dream

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    Одним из центральных событий мероприятия Future Games Show стала премьера стелс-приключения Eriksholm: The Stolen Dream.

    Eriksholm: The Stolen Dream
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    Eriksholm: The Stolen Dream

    Над игрой трудится студия River End Games, в которую входит команда опытных разработчиков из Швеции. В свое время сотрудники новой компании были ответственны за ААА-тайтлы Battlefield и Mirror's Edge.

    Предстоящий проект будет основан на технологии трехмерной камеры с изометрической проекцией и перенесет игроков в вымышленный северный город Эриксхольм, вдохновленный скандинавскими мотивами первой половины 1900-х годов.

    Eriksholm: The Stolen Dream

    Сюжет игры поведает об истории Ханны — подростка-сироты, которая пытается найти брата Германа. Попытки встретить родственную душу приведут к серии последствий и заставят персонажей взять на себя роль героев, которые станут символами перемен.

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    • Релиз Eriksholm: The Stolen Dream намечен на следующий год. Франшиза появится на ПК, PlayStation 5 и обеих версиях Xbox Series.

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