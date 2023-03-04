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    Разработчики Forza Horizon 5 представила карту будущего DLC

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    Разработчики из Playground Games выкатили карту Rally Adventure — второго расширенного контент-патча гонки Forza Horizon 5.

    Forza Horizon 5
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    Forza Horizon 5

    Игровая кампания дополнения пройдет на территории Сьерра-Нуэвы. По информации студии, область будет состоять из нескольких тематических локаций вроде кратера, пустующего карьера или пальмового леса, в котором гонщики смогут крушить деревья. Опубликованная карта показывает территорию в дождливый летний период.

    Карта DLC для Forza Horizon 5
    Playground Games

    Второй по хронологии DLC для Forza Horizon 5 выйдет 29 марта. Набор нового контента войдет в премиум-версию гонки. Владельцы обычных изданий смогут приобрести его отдельно. До этого игра получила другое расширение под названием Hot Wheels.

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