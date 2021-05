EA заключила сотрудничество с разработчиками Super Mega Baseball

Компанияи разработчиксообщили о партнерстве, благодаря которому EA будет развивать франшизу

Super Mega Baseball — этой бейсбольный симулятор, доступный на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch и Luna.

Данное сотрудничество позволит Electronic Arts снова войти в сферу разработки бейсбольных игр после того, как в 2005-м году она потеряла права на Major League Baseball.

🚨We’ve got a Super Mega Huge Announcement!@MetalheadSoft, makers of @SupMegBaseball are joining @EA! ⚾️ pic.twitter.com/Sh29ugE8i6