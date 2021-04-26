Стефен Карри сравнялся с Леброном в рейтинге сильнейших баскетболистов NBA 2K21

Баскетболист Стефен Карри, выступающий в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз», получил рейтинг 97, благодаря чему наряду с Леброном стал самым сильным игроком в симуляторе

Американец забил 78 трехочковых в 11 последних матчах, а в 12 играх из 13 он набирал более 30 очков. Такие показатели вынудили 2K в недавнем обновлении поднять стату Карри.

Десятка сильнейших баскетболистов NBA 2K21 после обновы выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 97 OVR;

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 97 OVR;

3. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — 96 OVR;

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 96 OVR;

5. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 96 OVR;

6. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 96 OVR;

7. Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — 95 OVR;

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») — 95 OVR;

9. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 94 OVR;

10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — 94 OVR.