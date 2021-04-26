Стефен Карри сравнялся с Леброном в рейтинге сильнейших баскетболистов NBA 2K21

Американец забил 78 трехочковых в 11 последних матчах, а в 12 играх из 13 он набирал более 30 очков. Такие показатели вынудили 2K в недавнем обновлении поднять стату Карри.
Десятка сильнейших баскетболистов NBA 2K21 после обновы выглядит следующим образом:
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 97 OVR;
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 97 OVR;
3. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — 96 OVR;
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 96 OVR;
5. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 96 OVR;
6. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 96 OVR;
7. Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — 95 OVR;
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») — 95 OVR;
9. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 94 OVR;
10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») — 94 OVR.