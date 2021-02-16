В NBA 2K21 появились проблемы со входом в магазин

Пользователи баскетбольного симулятораначали чаще сталкиваться с ошибкой при входе в

По неизвестным причинам онлайн-стор в игре закрыт, а покупка вещей и атрибутов в нем недоступна.

Чтобы исправить блокировку, достаточно выйти из магазина и попасть в Swags, расположенный прямо по соседству. Выполните там любое действие, а затем вернитесь в магазин. Проблема должна быть решена.

В NBA 2K21 это уже не первый подобный баг, связанный с некорректной работой MyPark. Раньше такие недочеты исправлялись в обновлениях, поэтому велика вероятность, что с выходом очередного патча проблема будет решена.