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    «Ак Барс» проведет эффективную встречу в гостях

    Динамо Москва — Ак Барс. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Ак Барс»
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    Казанцы одержали две победы в столице
    В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20 Апреля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон столичная команда завершила на 2-м месте в таблице Западной конференции. В 68 матчах «бело-голубые» набрали 89 очков, на 2 балла опередив «Спартак».

    Последние матчи: В серии первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Москва провело шесть матчей против СКА, а само противостояние закончилось крупной победой коллектива Алексая Кудашова в Санкт-Петербурге — 5:2.

    Динамо — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

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    Второй раунд «Динамо» Москва начало с двух домашних поражений от «Ак Барса» — 3:5; 0:2, за которыми последовала победа — 3:1. В четвертой встрече серии команда Алексея Кудашова также одержала верх — 3:2.

    Не сыграют: В составе московского коллектива нет кадровых потерь.

    Состояние команды: После неудачного начала второго раунда на домашнем льду «Динамо» Москва сумело переломить ход серии на территории казанцев.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на давление со стороны «Ак Барса», коллектив Алексея Кудашова продемонстрировал достаточно стойкую и структурированную модель игры.

    Локальных успехов на «Татнефть-Арене» «Динамо» Москва добилось не в последнюю очередь за счет надежности в своей зоне. Так, оборонительные звенья столичного клуба выглядели компактно и старались подавить атакующую агрессию хозяев.

    «Ак Барс»

    Путь к плей-офф: На счету казанцев по итогам регулярного сезона оказались 87 очков, с которыми команда разместилась на 5-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям опередив «Авангард».

    Последние матчи: В рамках стартового этапа Кубка Гагарина «Ак Барс» провел семь матчей с «Автомобилистом». Упорное противостояние закончилось гостевой победой коллектива из Татарстана во втором овертайме — 2:1 ОТ.

    Следующую серию команда Анвара Гатиятулина начала с двух побед над «Динамо» Москва в столице — 5:3; 2:0, за которым последовало домашнее поражение — 1:3. В четвертой игре «Ак Барс» допустил еще одну осечку — 2:3.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

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    • Состояние команды: Начало второго раунда плей-офф сложилось для «Ак Барса» идеально. Казанцы показали боевое хладнокровие и зацепились за два результата на катке динамовцев.

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    Тем не менее развить успех на домашнем льду коллективу Анвара Гатиятулина не удалось: на «Татнефть-Арене» хозяева утратили былой контроль и заметно сбавили в плане реализации.

    В завершающих фазах атак «Ак Барсу», несмотря на количество созданных моментов, не хватало должного уровня завершения. Временами команда действовала попросту безыдейно.

    Статистика для ставок

    • В 6 матчах «Динамо» Москва из 8 последних был пробит тотал больше 4.5

    • «Ак Барс» не проигрывает в гостях на протяжении 3-х матчей кряду

    • В 3-х личных встречах в столице из 4-х последних «Динамо» Москва забрасывало не менее 4 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 3.39.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.

    Прогноз: Не сумев увеличить преимущество в ходе домашнего этапа, «Ак Барс» попытается вырваться вперед по количеству побед в гостях, где ранее чувствовал себя вполне комфортно.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: В предыдущих двух встречах одним из главных недостатков «Ак Барса» была реализация. Вероятно, на гостевом катке команда Гатиятулина сделает все, чтобы в этом компоненте наметился прогресс.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 за 1.84.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Москва — Ак Барс?

    Матч Динамо Москва — Ак Барс состоится 20 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ак Барс» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Москва — Ак Барс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ак Барс» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Москва — Ак Барс?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Москва — Ак Барс?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 3.39.

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    Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 20.04.202519:00. «Ак Барс» проведет эффективную встречу в гостях
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