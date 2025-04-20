В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Регулярный сезон столичная команда завершила на 2-м месте в таблице Западной конференции. В 68 матчах «бело-голубые» набрали 89 очков, на 2 балла опередив «Спартак».

Последние матчи: В серии первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Москва провело шесть матчей против СКА, а само противостояние закончилось крупной победой коллектива Алексая Кудашова в Санкт-Петербурге — 5:2.

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Второй раунд «Динамо» Москва начало с двух домашних поражений от «Ак Барса» — 3:5; 0:2, за которыми последовала победа — 3:1. В четвертой встрече серии команда Алексея Кудашова также одержала верх — 3:2.

Не сыграют: В составе московского коллектива нет кадровых потерь.

Состояние команды: После неудачного начала второго раунда на домашнем льду «Динамо» Москва сумело переломить ход серии на территории казанцев.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на давление со стороны «Ак Барса», коллектив Алексея Кудашова продемонстрировал достаточно стойкую и структурированную модель игры.

Локальных успехов на «Татнефть-Арене» «Динамо» Москва добилось не в последнюю очередь за счет надежности в своей зоне. Так, оборонительные звенья столичного клуба выглядели компактно и старались подавить атакующую агрессию хозяев.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: На счету казанцев по итогам регулярного сезона оказались 87 очков, с которыми команда разместилась на 5-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям опередив «Авангард».

Последние матчи: В рамках стартового этапа Кубка Гагарина «Ак Барс» провел семь матчей с «Автомобилистом». Упорное противостояние закончилось гостевой победой коллектива из Татарстана во втором овертайме — 2:1 ОТ.

Следующую серию команда Анвара Гатиятулина начала с двух побед над «Динамо» Москва в столице — 5:3; 2:0, за которым последовало домашнее поражение — 1:3. В четвертой игре «Ак Барс» допустил еще одну осечку — 2:3.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: Начало второго раунда плей-офф сложилось для «Ак Барса» идеально. Казанцы показали боевое хладнокровие и зацепились за два результата на катке динамовцев.

Тем не менее развить успех на домашнем льду коллективу Анвара Гатиятулина не удалось: на «Татнефть-Арене» хозяева утратили былой контроль и заметно сбавили в плане реализации.

В завершающих фазах атак «Ак Барсу», несмотря на количество созданных моментов, не хватало должного уровня завершения. Временами команда действовала попросту безыдейно.

Статистика для ставок

В 6 матчах «Динамо» Москва из 8 последних был пробит тотал больше 4.5

«Ак Барс» не проигрывает в гостях на протяжении 3-х матчей кряду

В 3-х личных встречах в столице из 4-х последних «Динамо» Москва забрасывало не менее 4 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 3.39.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.12.

Прогноз: Не сумев увеличить преимущество в ходе домашнего этапа, «Ак Барс» попытается вырваться вперед по количеству побед в гостях, где ранее чувствовал себя вполне комфортно.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.80.

Прогноз: В предыдущих двух встречах одним из главных недостатков «Ак Барса» была реализация. Вероятно, на гостевом катке команда Гатиятулина сделает все, чтобы в этом компоненте наметился прогресс.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 за 1.84.