EA Sports убрала Макгрегора из списка топ-бойцов в UFC 4

Конор Макгрегор в UFC 4 Фото: twitter.com
С момента их поединка уже прошло около двух недель, но поражение ирландца все еще сказывается на имидже бойца. Недавно EA Sports выпустила обновление для UFC 4. В список модификаций попали рейтинги спортсменов, включая данные с недавнего боя Макгрегора.
Скорость удара Конора Макгрегора опустилась до 97, процент восстановления снизился до 92, а сила ног убавилась на 2 пункта и теперь равна 90 баллам.
DC is back with the latest #UFC4 fighter rating updates 🎮 👀— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) February 11, 2021
Agree with his adjustments? 🤔 pic.twitter.com/Gw95S8tMil