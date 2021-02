EA Sports убрала Макгрегора из списка топ-бойцов в UFC 4

, проигравший бой Дастину Порье на турнире UFC 257, больше не входит в рейтинг лучших бойцов в игре

С момента их поединка уже прошло около двух недель, но поражение ирландца все еще сказывается на имидже бойца. Недавно EA Sports выпустила обновление для UFC 4. В список модификаций попали рейтинги спортсменов, включая данные с недавнего боя Макгрегора.

Скорость удара Конора Макгрегора опустилась до 97, процент восстановления снизился до 92, а сила ног убавилась на 2 пункта и теперь равна 90 баллам.

DC is back with the latest #UFC4 fighter rating updates 🎮 👀

Agree with his adjustments? 🤔 pic.twitter.com/Gw95S8tMil