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    EA Sports убрала Макгрегора из списка топ-бойцов в UFC 4

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    Конор Макгрегор, проигравший бой Дастину Порье на турнире UFC 257, больше не входит в рейтинг лучших бойцов в игре UFC 4.

    Конор Макгрегор в UFC 4
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    Конор Макгрегор в UFC 4

    С момента их поединка уже прошло около двух недель, но поражение ирландца все еще сказывается на имидже бойца. Недавно EA Sports выпустила обновление для UFC 4. В список модификаций попали рейтинги спортсменов, включая данные с недавнего боя Макгрегора.

    Скорость удара Конора Макгрегора опустилась до 97, процент восстановления снизился до 92, а сила ног убавилась на 2 пункта и теперь равна 90 баллам.

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