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    Александр Головин попал в команду недели FIFA 21

    Игры Electronic Arts FIFA 21
    Игрок «Монако» Александр Головин вошел в команду недели FIFA 21. Полный состав был опубликован в соцсетях симулятора.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Оказаться в сборной топов россиянину удалось благодаря яркому выступлению против «Нима» в рамках 24-го тура Лиги 1. В гостевом поединке «Монако» добыл победу (4:3), а сам Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

    Самым рейтинговым футболистом в команде недели оказался Фернандо Муслера из «Галатасарая». Вратарь получил 84 балла из 100. Александра Головина оценили в 82 из 100. Карточки игроков будут доступны до 17 февраля.

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