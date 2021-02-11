Александр Головин попал в команду недели FIFA 21

Игрок «Монако»вошел в команду недели. Полный состав был опубликован в соцсетях симулятора.

Оказаться в сборной топов россиянину удалось благодаря яркому выступлению против «Нима» в рамках 24-го тура Лиги 1. В гостевом поединке «Монако» добыл победу (4:3), а сам Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Самым рейтинговым футболистом в команде недели оказался Фернандо Муслера из «Галатасарая». Вратарь получил 84 балла из 100. Александра Головина оценили в 82 из 100. Карточки игроков будут доступны до 17 февраля.