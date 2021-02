Александр Головин попал в команду недели FIFA 21

Игрок «Монако»вошел в команду недели. Полный состав был опубликован в соцсетях симулятора.

Оказаться в сборной топов россиянину удалось благодаря яркому выступлению против «Нима» в рамках 24-го тура Лиги 1. В гостевом поединке «Монако» добыл победу (4:3), а сам Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

It's here😍#TOTW 20 is available now in #FIFA21 #FUT pic.twitter.com/YeMqd33GDw