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    PSG Esports открывает онлайн-тренировочную программу

    Игры FIFA 21 Electronic Arts
    Киберспортивное подразделение французского клуба «Пари Сен-Жермен» запустило тренировочную программу Paris Saint-Germain Academy Esports.

    PSG Esports
    PSG Esports

    Благодаря сервису пользователи за €20 в час смогут принять участие в индивидуальной тренировке в FIFA 21 или Brawl Stars.

    Разумеется, геймеры не будут обучаться у членов состава ПСЖ, а у сертифицированных специалистов, работающих по «методике обучения Пари Сен-Жермен». Каждая тренировка будет длиться от одного до двух часов и состоит из пяти частей: брифинг, демонстрация на уровне упражнений, практика, ролевые игры и работа над ошибками.

    Данный сервис работает круглосуточно и доступен на английском и французском языках.

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