PSG Esports открывает онлайн-тренировочную программу

PSG Esports
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Благодаря сервису пользователи за €20 в час смогут принять участие в индивидуальной тренировке в FIFA 21 или Brawl Stars.
You want to get better at #Fifa21 or @BrawlStars ? Book your session online with our coaches 🔴🔵— PSG Esports (@PSGeSports) December 13, 2020
📲 https://t.co/q2didxTq8L pic.twitter.com/7NJygMznW2
Разумеется, геймеры не будут обучаться у членов состава ПСЖ, а у сертифицированных специалистов, работающих по «методике обучения Пари Сен-Жермен». Каждая тренировка будет длиться от одного до двух часов и состоит из пяти частей: брифинг, демонстрация на уровне упражнений, практика, ролевые игры и работа над ошибками.
Данный сервис работает круглосуточно и доступен на английском и французском языках.