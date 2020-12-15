PSG Esports открывает онлайн-тренировочную программу

Киберспортивное подразделение французского клуба «Пари Сен-Жермен» запустило тренировочную программу

Благодаря сервису пользователи за €20 в час смогут принять участие в индивидуальной тренировке в FIFA 21 или Brawl Stars.

You want to get better at #Fifa21 or @BrawlStars ? Book your session online with our coaches 🔴🔵

📲 https://t.co/q2didxTq8L pic.twitter.com/7NJygMznW2 — PSG Esports (@PSGeSports) December 13, 2020

Разумеется, геймеры не будут обучаться у членов состава ПСЖ, а у сертифицированных специалистов, работающих по «методике обучения Пари Сен-Жермен». Каждая тренировка будет длиться от одного до двух часов и состоит из пяти частей: брифинг, демонстрация на уровне упражнений, практика, ролевые игры и работа над ошибками.

Данный сервис работает круглосуточно и доступен на английском и французском языках.

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