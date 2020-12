PSG Esports открывает онлайн-тренировочную программу

Киберспортивное подразделение французского клуба «Пари Сен-Жермен» запустило тренировочную программу

Благодаря сервису пользователи за €20 в час смогут принять участие в индивидуальной тренировке в FIFA 21 или Brawl Stars.

You want to get better at #Fifa21 or @BrawlStars ? Book your session online with our coaches 🔴🔵

