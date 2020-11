FIFA поделилась скринами лиц игроков на PS5 и Xbox Series

EA Sports поделилась скриншотами лиц двух игроков новой частина консолях нового поколения.

На картинках изображены Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» и Жоау Фелиш из «Атлетико».

𝙁𝙚𝙚𝙡 𝙉𝙚𝙭𝙩 𝙇𝙚𝙫𝙚𝙡 when #FIFA21 arrives on PS5 & Xbox Series X|S on December 4th. Buy now, and upgrade for free: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/ibbeTzplLM