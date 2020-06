«Бавария» в Twitter поделилась фотографиями Леона Горецки, который во время карантина серьезно прибавил в мышечной массе.

Из-за болезни желудка у Горецки были проблемы с набором веса, но диета и усиленные тренировки помогли Леону обрасти мышцами.

So, what did you get up to in lockdown?@leongoretzka_: pic.twitter.com/vZ31lkJ7K3