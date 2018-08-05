В FIFA 19 можно будет отключить рефери

Стали известны очередные подробности новой версии самого популярного футбольного симулятора.

В FIFA 19 появится новый режим ninten-switch.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В новой версии футбольного симулятора FIFA появится режим выживания. При пропущенном голе автоматически с поля исчезнет случайный игрок. Матч закончится, когда в одной из команд останется 7 игроков — для победы нужно забить 5 мячей до окончания времени игры, сообщает Eurosport.

В других режимах появится возможность отключить рефери (фолы и офсайды не будут фиксироваться) или настроить игру так, чтобы засчитывались только голы, забитые с лета или головой.

FIFA 19 выйдет на Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch и PC 29 сентября. 0