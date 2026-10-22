Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал обращение Высшего спортивного совета Испании (CSD) в Спортивный административный трибунал (TAD) из-за его высказываний в адрес медиаресурсов мадридского «Реала».

Хавьер Тебас globallookpress.com

«И снова то же самое. Очередной запрос от Высшего спортивного совета (CSD) в Административный спортивный трибунал (TAD) — и опять заголовки о моей возможной дисквалификации. Формальные поводы меняются, но настойчивость остаётся прежней. Мы были к этому готовы: сгодится любой предлог. Защита соревнования подразумевает и ответ тем, кто постоянно пытается его дискредитировать. Это часть моих обязанностей, и я продолжу их выполнять. Что же касается руководства CSD — что ж, мы ещё поговорим об этом», — написал Тебас на своей странице в социальной сети Х.

Тебас подчеркнул, что его комментарии касались исключительно специфических медиатехнологий агрессивного воздействия на аудиторию. Он отметил, что спортивным инстанциям необходимо объективно разграничивать разбор информационных методик и претензии к институциональной репутации клуба или его болельщиков.