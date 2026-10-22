Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо сообщил, что уже определился, кто займет место в воротах в 12-м туре РПЛ против ЦСКА.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

В прошлом игре против «Рубина» (4:0) основным голкипером был Александр Помазун, а номинальный первый номер Александр Максименко пропускал игру из-за дисквалификации.

«Соглашусь, что наша команда показывает определенную стабильность, это именно то, чего мы хотели, чего мы добивались — в каждой игре показывать свой максимум. Наша задача всегда побеждать, чтобы находиться, как можно выше и занимать самые высокие места в турнирной таблице.

Важно, что Угальде и Даку показывают сейчас хорошую игру и находятся в хорошей форме. Они понимают, что нужно делать на поле. У нас есть разные варианты, с одним нападающим и с двумя. Они будут играть и вместе, они знают, как это делать. Важно, чтобы они в каждой игре выходили и показывали максимум.

Были матчи, когда мы играли с двумя нападающими, они знают, как это делать. В этом и заключается работа тренера — мотивировать, держать эту планку. Ребята молодцы, они выкладываются и стараются.

Мы уже знаем, кто станет основным вратарем в игре с ЦСКА. Первыми об этом узнают футболисты. Восстановление Мартинса продолжается, ему становится лучше. Посмотрим, что будет в ближайшие недели», — цитирует Карседо «Матч ТВ».