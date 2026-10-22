Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался про матч с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:2.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы можем принять этот результат, однако он не соответствует нашим первоначальным ожиданиям. Команда выходила на поле с намерением добиться победы.

Наш настрой был очевиден уже в первые минуты матча. Мы хотели контролировать ход встречи, навязывать сопернику свои условия и создавать опасные моменты. На протяжении первых 20–25 минут нам удавалось превосходить "Баварию", активно прессинговать и проводить атаки. В итоге наше преимущество воплотилось в забитый мяч.

Принимая во внимание силу мюнхенского клуба, качество его игроков и уровень тренерского штаба, я считаю, что наша команда заслуживает признания. Футболисты проделали большую работу и показали, на что способны», — цитирует Артету сайт «канониров».