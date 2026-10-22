Полузащитник «Галатасарая» Юнус Акгюн лестно отозвался о своём партнёре по средней линии Алексее Батракове и добавил, что он всегда полностью выкладывается на футбольном поле.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков — очень порядочный и хороший парень. Он действительно всегда старается отдаваться на поле на 100 %. Мы тоже стараемся помогать ему, чем можем. Сейчас Батраков в хорошей форме. Дай бог, чтобы он продолжал играть так же. Когда он играет хорошо, то и "Галатасарай" тоже действует хорошо», — сказал Акгюн после матча с «Лиллем».

Вчера, 21 октября, «Галатасарай» выиграл в гостях у «Лилля» (4:2) в игре 3‑го тура ЛЧ. Батраков забил второй мяч своего клуба и провёл на поле 85 минут.