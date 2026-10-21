«Интер» поднялся на 21-е место в турнирной таблице, набрав 3 балла. «Шахтер» с 4 очками расположился на 17-й строчке.

Единственный гол в матче забил Карлос Аугусто на 77-й минуте встречи. «Нерадзурри» играли в меньшинстве с 68-й минуты после удаления Алессандро Бастони .

«Интер» на своем поле одержал победу над «Шахтером» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 1:0.

2.15

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