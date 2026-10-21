«Интер» на своем поле одержал победу над «Шахтером» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Единственный гол в матче забил Карлос Аугусто на 77-й минуте встречи. «Нерадзурри» играли в меньшинстве с 68-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
Результат матча
ИнтерМилан1:0Шахтёр ДДонецк
1:0 Карлос Аугусто 77'
Интер: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Джед Спенс (Янн Биссекк 59'), Федерико Димарко (Анди Диуф 59'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 59'), Маркус Тюрам, Анж-Йоан Бонни (Генрих Мхитарян 75'), Petar Sucic (Луис Энрике 73')
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас, Марлон Гомес, Педриньо (Егор Назарина 32'), Alisson Santana Lopes da Fonseca, Олег Андреевич Очеретько (Лассина Траоре 73'), Педриньо, Кауан Элиас (Невертон 73'), Gleiker Mendoza (Isaque Isaque 73')
Жёлтые карточки: Маркус Тюрам 54', Алессандро Бастони 66', Petar Sucic 72' — Олег Андреевич Очеретько 36', Марлон Гомес 68'
Красная карточка: Алессандро Бастони 68' (Интер)
«Интер» поднялся на 21-е место в турнирной таблице, набрав 3 балла. «Шахтер» с 4 очками расположился на 17-й строчке.