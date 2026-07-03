Турецкий «Трабзонспор» снова договорился об аренде вратаря Андре Онана у «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, сообщает сайт клуба.

Андре Онана globallookpress.com

30‑летний камерунец провёл в «Трабзонспоре» прошлый чемпионат. Всего он 33 раза выходил в стартовом составе, пропустил 40 голов и в 6 матчах отстоял на ноль.

Онана стал футболистом «МЮ» летом 2023 года, перебравшись из «Интера» за 50,2 млн евро, но после серии неудачных матчей потерял место в основе и был отдан в аренду в Турцию. Также камерунец известен по выступлениям за «Аякс».