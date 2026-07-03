Один из главных знатоков турецкого чемпионата в России комментатор Эльвин Керимов прокомментировал возможности новичка «Зенита» Фелипе Аугусто, перешедшего из «Трабзонспора».

Фелипе Аугусто ФК «Зенит»

Петербургский клуб сообщил о трансфере бразильского нападающего 29 июня, подписав с ним контракт по схеме «4+1». Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

«Классный игрок. Быстро адаптировался в Турции. В атаке действовал в основном в оттяжке или на фланге. Центрфорварда в "Трабзоне" играл нигериец Пол Онуачу, который в итоге с 22 голами вместе с Элдором Шомуродовым стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Он техничный, атлетичный, быстрый. С дриблингом. Может оказываться центрфорвардом как по ситуации, так и с первых минут. Эффективен на "втором этаже", хорошо выбирает позицию.

В общем, "Трабзон" с ним точно угадал. Крутое попадание. В этом клубе здорово работает селекционная служба. Аугусто купили у бельгийского "Серкль Брюгге" и теперь выручили за него приличные деньги. В целом, "Трабзон" славится тем, что умеет находить талантливых, не самых известных игроков, адаптировать их под свой чемпионат и затем удачно перепродавать.

Как вингер он тоже хорош. Вообще Фелипе — командный нападающий. О его игре нужно судить не только по голам и результативным передачам. Многопрофильный форвард современной формации», — сказал Керимов «Матч ТВ».