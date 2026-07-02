В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь российской Премьер-лиги сезона 2026/27 годов.

Максим Глушенков — хавбек «Зенита» globallookpress.com

Новый сезон РПЛ стартует 26 июля. Заключительный 30‑й тур намечен на 29 мая 2027 года.

В первом туре автоматически привлекают внимание сразу несколько матчей: «Спартак» на своём поле проэкзаменует новичка «Родину», «Рубин» примет «Краснодар», а чемпион «Зенит» будет гостить у «Акрона».

Уже в третьем туре гвоздём станет игра между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве, а двумя турами позже на «Лукойл‑Арене» красно‑белые сыграют и с другим фаворитом нового сезона — «Зенитом». Да и сбрасывать со счетов противостояние ЦСКА и «Локомотива» с молодыми российскими специалистами (Игдисамовым и Галактионовым) не стоит.

В 7‑м туре в начале сентября сразу два центральных матча: московское дерби «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — ЦСКА, да и встреча «Балтика» — «Локомотив» может подарить яркие эмоции.

Особняком 10‑го тура в октябре стоит встреча между серебряным и золотым призёром прошлого сезона — «Краснодаром» и «Зенитом» на поле «быков».

В 16‑м туре выделяется игра между ЦСКА и «Зенитом», а в заключительном 17‑м туре первого отрезка сезона особняком стоят московское дерби «Спартак» — «Динамо» и балтийское противостояние между «Зенитом» и «Балтикой».

Весенняя часть РПЛ начнётся в конце февраля, и там сразу — битва между «Краснодаром» и «Спартаком».

В 24‑м туре «Спартак» сразится на своём поле с ЦСКА, а хитом 26‑го тура станет встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт‑Петербурге.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в 28‑м туре может оказать серьёзное влияние на распределение медалей.

Заключительный 30‑й тур чемпионата пройдёт в конце мая. Там обращают на себя внимание сразу три игры: «Краснодар» — «Локомотив», «Зенит» — «Рубин» и «Ахмат» — ЦСКА.

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Полный календарь чемпионата России сезона 2026/2027 можно посмотреть по этой ссылке.