Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что экс‑нападающий сборной России, выступавший за «Динамо» и «Краснодар», Фёдор Смолов сможет усилить его команду.

Фёдор Смолов globallookpress.com

«Я тебе говорю — ты рано закончил. Если мы сейчас поищем нападающего и никого не найдём, я тебе рекомендую подумать. У нас, когда Хиль уходит с поля, ещё минут 25–30 остаётся, где можно показать своё мастерство», — сказал Талалаев в эфире YouTube‑канала Smol Talk, который ведёт Смолов.

Талалаев и Смолов вместе работали в юношеской сборной России. Сейчас нападающему 36 лет. Летом 2025 года он покинул «Краснодар» после завоевания чемпионского титула и с тех пор находится в статусе свободного агента, но о том, что повесил бутсы на гвоздь, ещё не заявлял.

«Балтика» вернулась в РПЛ из Первой лиги и с ходу заняла шестую строчку.