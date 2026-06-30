Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто провёл первую тренировку в составе петербургской команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Тренер «Зенита» Сергей Семак globallookpress.com

29 июня «Зенит» официально объявил о переходе 22-летнего бразильского нападающего из турецкого «Трабзонспора». Стороны заключили контракт по схеме «4+1».

После оформления трансфера форвард присоединился к новой команде и уже провёл первое занятие на тренировочной базе в Санкт-Петербурге.

Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами. До переезда в Турцию бразильский футболист защищал цвета «Серкль Брюгге» и «Коринтианса».

В минувшем сезоне «Зенит» завоевал чемпионский титул.