Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к возвращению в туринский «Ювентус» в рамках текущего летнего трансферного окна.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский гранд уже полностью согласовал с 27-летним форвардом условия личного трудового соглашения и запустил официальный переговорный процесс с руководством парижан.

Нападающий уже имеет успешный опыт выступлений за «старую синьору»: во второй половине сезона-2024/2025 он защищал цвета клуба на правах аренды, успев забить десять мячей и отдать три голевые передачи в 22 сыгранных матчах.

Итальянцы рассчитывают вернуть игрока после его годичной командировки в «Тоттенхэм Хотспур», где в минувшем сезоне француз также на правах аренды провел 41 встречу, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами, при этом его полноценный контракт с «ПСЖ» по-прежнему действует до лета 2028 года.