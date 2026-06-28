Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что казанский клуб не планирует масштабного обновления состава этим летом.

Александр Айбатов globallookpress.com

«Результаты я бы оценил положительно. Сдвиги в игре есть, многие футболисты ментально поменялись, но вы же понимаете, что это небыстрые процессы и какой бы тренер ни пришел, если у него сохраняется костяк команды, которая играла в определенном стиле не один год, за месяц это не изменить. Спортивный блок работает круглогодично, вне зависимости от регистрационных периодов. Изменения будут, но масштабными их бы не назвал», — сказал Айбатов РИА Новости.

По итогам 30 туров Премьер-лиги казанцы набрали 43 очка (11 побед, 10 ничьих, 9 поражений) и зафиксировали практически равную разницу мячей (29:30), заняв итоговую восьмую строчку в турнирной таблице.

В национальном Кубке клуб выступил менее удачно: на групповом этапе Пути РПЛ «Рубин» набрал 6 очков и занял третье место в группе А, а в кубковом плей-офф завершил борьбу в матче против тульского «Арсенала», уступив в серии пенальти (0:0, 2:3 пен.).