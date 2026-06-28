Новобранец московского «Локомотива» Георгий Джикия рассказал о своём возвращении в родной клуб:

«У меня был действующий контракт с "Антальяспором", где я очень быстро решил все свои вопросы. Затем уже связался с "Локомотивом", и довольно‑таки быстро мы пришли к соглашению. Поэтому никакого выбора и прочих моментов не было. Было четкое понимание того, что нужно попробовать и сделать все для этого перехода.

По здоровью все хорошо, это самое главное. Тренируюсь индивидуально, потому что только несколько дней назад присоединился к команде. И ни для кого не секрет, что нужно набрать кондиции. С Михаилом Михайловичем (Галактионовым) тоже поговорили, обсудили все моменты. Подготовка идет полным ходом. Думаю, что после игры с "Родиной" уже начну в общей группе. Все идет по плану», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

32-летний Джикия является воспитанником железнодорожников, но за основной состав не играл, покинув команду в юном возрасте. Он известен по выступлениям за пермский «Амкар», московский «Спартак», «Химки». В составе сборной России на счету защитника 44 матча и 2 забитых мяча.