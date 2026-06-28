Вингер московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о возвращении Георгия Джикии в родной клуб.

Георгий Джикия globallookpress.com

И в команде, и в сборной России Джикия был примером. Честно, тут даже вопрос не про влияние, а про помощь. Он всегда оказывает её молодым. Я фактически таким же был, когда перешёл в «Спартак», до этого привлекался в основу, но такой поддержки, какую он оказал мне, мне никто не оказывал. Так же и другим молодым игрокам. Так что он очень хорошо помогает молодым адаптироваться, это большое качество лидера и человека, — сказал Бакаев в интервью пресс-службы «Локомотива».

Джикия и Бакаев несколько сезонов вместе выступали за «Спартак» и «Химки». Недавно стало известно, что 32‑летний Джикия вернулся в «Локомотив», воспитанником которого является. Последним клубом футболиста был турецкий «Антальяспор».