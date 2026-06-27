Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о переходе защитника Георгия Джикии в столичный клуб.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Переходу Джикии в "Локомотив" не просто рад, а очень рад! Думал, что он окажется у нас ещё в том году, были разговоры, но не взяли. Это его клуб, он начинал с "Локомотива". Георгий будет играть, всё положит ради результата. Ему не будет трудно — сразу в состав. Он умный, много где играл, в хороших клубах, за сборную, ему не нужна раскачка», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».

Джикия является воспитанником «Локомотива» и выступал за вторую команду «железнодорожников» с 2011-го по 2013-й год. Предыдущим клубом 32-летнего защитника был турецкий «Антальяспор».