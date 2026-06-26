Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«У сборной Аргентины пока не столь серьёзные соперники. Но меня удивляет эта команда и та уверенность, с которой они играют. И то, что показывает Месси на этом чемпионате мира, его голевые свершения — это что-то на самом высоком уровне. Он просто подтверждает свой класс. Все фавориты турнира показывают более-менее качественную игру. Мне очень понравились марокканцы в матче с Бразилией», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Капитан «альбиселесте» на текущем мундиале забил пять голов за две встречи и побил рекорд по голам на чемпионатах мира. На счету аргентинца 18 мячей.