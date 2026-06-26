Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, высказался о поиске новой команды для нападающего.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Есть разные варианты, но пока нет определённости. Идут переговоры. Артём сейчас на таком этапе, когда может быть максимально избирателен. Мы не торопимся, ждём. Для него критерий один — клуб РПЛ. Но также должны сложиться и другие нюансы, чтобы контракт был подписан. Когда это случится, все будут рады, что Дзюба продолжает выступать на высоком уровне», — приводит слова Гольдмана « Чемпионат ».

Напомним, что 37-летний Дзюба является свободным агентом после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона. Артем является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.