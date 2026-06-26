Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов ответил на вопрос о целях самарцев на следующий сезон.

«Базовая задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне. В Кубке России — пройти как можно дальше. Думаю, что перед началом сезона турнирная задача будет конкретизирована. Также "Крыльям" надо показывать качественную игру, которая будет привлекать болельщиков на трибуны», — приводит слова Джабраилова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на одиннадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ.