Тренер сборной России Николай Писарев оценил перспективы нападающего сборной Бразилии Неймара получить игровое время на ЧМ-2026 при Карло Анчелотти.

«Анчелотти — европейский тренер, и эта сборная Бразилии уже более организованная, не такая фестивальная, как мы привыкли видеть. Я думаю, Анчелотти не будет выпускать Винисиуса и Неймара вместе на поле против хорошего соперника. Это очень авантюрно. Наверное, в 1/16 финала мы его еще увидим, но не думаю, что Анчелотти будет ему доверять много времени», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Неймар вышел на поле на 76‑й минуте в игре против Шотландии (3:0), форвард провел первый матч за сборную Бразилии с 2023 года.