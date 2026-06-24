Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход Георгия Джикии в столичный клуб.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Трудно сказать, сможет ли Джикия сразу заиграть. Он много потерял — функционально и в игровой практике, долго не играл. Но, с другой стороны, он знает "Локомотив", возвращается в родной клуб и приходит свободным агентом. Трансфер неплохой, но вряд ли он сразу станет игроком старта. Если уйдёт Монтес, адаптация пойдёт быстрее, а так понадобится время, и пока он будет игроком ротации. Он потерял в игровом тонусе, но очень опытен, обладает лидерскими качествами — в "Спартаке" он был вожаком. Он хорош для раздевалки, как вдохновитель и наставник для молодых. В этом плане он точно поможет, но стартовым игроком вряд ли станет сразу», — цитирует Наумова «Советский спорт».

Джикия является воспитанником «Локомотива» и выступал за вторую команду «железнодорожников» с 2011-го по 2013-й год. Предыдущим клубом 32-летнего защитника был турецкий «Антальяспор».