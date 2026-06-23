Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан отметил, как команда восприняла переход новичка Кевина Андраде. Он надеется, что футболист принесет пользу сине-бело-голубым.
Ранее Андраде играл за «Балтику». Контракт истекает летом 2031 года.
«Андраде — прекрасный человек и замечательный игрок. Все мы видели, как он играл в "Балтике". Круто, что он с нами. Совершенно точно добавит команде качеств и принесет ей много пользы. Дай бог, на финише снова будем первыми, Кевин сыграет в этом большую роль», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России.