Экс-футболист Владислав Радимов высказался о рекорде аргентинца Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

Владислав Радимов globallookpress.com

Напомним, что 38-летний Месси сделал дубль в матче с Австрией. Теперь на его счету 18 голов на мундиалях, что является абсолютным рекордом.

«Я в восторге, невозможно не болеть за этого футболиста. Он творит эту магию, на днях ему будет 39 лет. С каждым днем ты всё восхищаешься и восхищаешься тем, что он творит на поле. Фантастика какая‑то. Честно говоря, уже не ждешь, думаешь: всё, заканчивает, — а он от матча к матчу только лучше становится», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».