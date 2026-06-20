Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте публично ответил на критику в адрес полузащитника Родри, отвечая на вопрос о том, не замедляет ли хавбек темп игры национальной команды на чемпионате мира — 2026.

«Боже мой… Говорить мне такое… Я считаю крайне оскорбительным говорить такое о лучшем игроке в мире. Осмелились бы они сказать такое о других игроках, которые также считаются одними из лучших в мире? Вы можете говорить нашим игрокам то, чего не можете говорить другим. Родри — лучший игрок в мире; даже на 50% он намного лучше большинства полузащитников в мире. У него исключительная харизма, фантастическое видение игры, баланс… Он — наш ориентир», — приводит слова де ла Фуэнте COPE.

Напомним, что после неожиданной ничьей со сборной Кабо-Верде в стартовом матче турнира (0:0) испанцы временно расположились на третьей строчке в своей группе H. Свои следующие матчи на групповой стадии «Красная фурия» проведет против Саудовской Аравии в воскресенье, 21 июня, и против Уругвая в субботу, 27 июня.