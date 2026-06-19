Бывший футболист сборной Чехии Марио Личка оценил игру команды на ЧМ-2026.

Сборная Чехии globallookpress.com

18 июня чехи не смогли победить ЮАР. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Матч закончился так, как я лично и ожидал, то есть ничьей. Мне не нравится игра сборной Чехии: мы сосредоточены исключительно на обороне, а в атаке можем создать угрозу только после стандартных положений. Мы не заслуживаем ничего другого, а уж выхода в следующий раунд — тем более», — заявил Личка «Евро-Футбол. Ру».

В третьем туре группового этапа чехи встретятся с Мексикой. Сейчас в активе сборной одно набранное очко. Напомним, мексиканцы с шестью баллами досрочно пробились в плей-офф мундиаля.