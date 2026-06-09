Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что единственной целью национальной команды на чемпионате мира является завоевание титула.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Форвард не разделяет мнение тех, кто считает успешным результатом выход в полуфинал. По словам Мбаппе, команда не рассматривает попадание в число четырёх лучших сборных мира как конечную задачу.

«Я не понимаю, когда говорят о полуфинале. Если цель — полуфинал, то мы выходим в 1/2, останавливаемся и едем домой? Нет! Наша цель — выиграть. Это мечта всех людей», — приводит слова Мбаппе Actu Foot.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе команда Дидье Дешама встретится со сборными Сенегала, Ирака и Норвегии.