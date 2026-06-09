Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что единственной целью национальной команды на чемпионате мира является завоевание титула.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Форвард не разделяет мнение тех, кто считает успешным результатом выход в полуфинал. По словам Мбаппе, команда не рассматривает попадание в число четырёх лучших сборных мира как конечную задачу.

«Я не понимаю, когда говорят о полуфинале. Если цель — полуфинал, то мы выходим в 1/2, останавливаемся и едем домой? Нет! Наша цель — выиграть. Это мечта всех людей», — приводит слова Мбаппе Actu Foot.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе команда Дидье Дешама встретится со сборными Сенегала, Ирака и Норвегии.