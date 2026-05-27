Ключевой игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто сожалеет, что его команде ничего не удалось выиграть в этом сезоне, хотя она была близка к завоеванию двух трофеев.

«Мы провели хороший сезон, борясь за победу сразу в двух турнирах. К сожалению, мы не смогли завоевать трофей, это грустно. Но нужно поднять голову. Это футбол, здесь такое бывает. Команда показала характер. Благодарен каждому игроку за проделанную работу. В следующем сезоне будем бороться и завоевывать титулы», — сказал бразильский полузащитник «СЭ».

Дуглас Аугусто присоединился к «быкам» летом 2025 года, перейдя из «Нанта». Всего он сыграл 35 матчей и забил в них 5 голов.

«Краснодар» занял второе место в РПЛ, а в Суперфинале Кубка России уступил «Спартаку» (1:1, 3:4 по пенальти).