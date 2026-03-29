Наставник самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев сообщил, что решение о его дальнейшей работе в клубе будет принимать руководство, а он примет его с достоинством, какое бы оно ни было.

«Нет таких разговоров, что я уйду из Самары. Решает всё руководство: если оно посчитает нужным, то сделает. Если нет, то я со своей стороны работаю и профессионально отношусь к своим обязанностям. Но всегда решение за руководством, и какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством», — сказал Адиев в интервью «Матч ТВ».

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Адиев ведёт активные переговоры с казахстанским «Актобе» и что Сергей Юран скоро сменит его во главе «Крыльев Советов».

В ближайшем туре, 4 апреля, самарцы сыграют на выезде с «Зенитом». Пока команда идёт на 13‑й строчке в таблице РПЛ с 21 очком.