В матче 22-го тура чемпионата Испании «Хетафе» сыграет с «Сельтой». Поединок состоится 1 февраля в 20:30 по мск.

У «Хетафе» 22 очка. Команда занимает 16-е место и находится всего в одном пункте от зоны вылета. «Горожане» уже 8 матчей без побед. В последнем поединке они сыграли вничью с «Жироной» (1:1), чем смогли прервать серию поражений.

«Сельта» пробилась в плей-офф Лиги Европы. На неделе команда сыграла вничью 1:1 с «Црвеной Звездой», что гарантировало ей место в раунде стыков. Перед этим у «кельтов» было поражение от «Реал Сосьедада» в Ла Лиге. В турнирной таблице гости занимают 7-е место с 32 очками на счету. Сегодня у них есть шанс побороться за место в зоне еврокубков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров: 2.90 и 2.85 на победу команд, 2.80 на ничью.

Прогноз ИИ: победа «Хетафе» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

