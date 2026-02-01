В матче 22-го тура чемпионата Испании «Хетафе» сыграет с «Сельтой». Поединок состоится 1 февраля в 20:30 по мск.
У «Хетафе» 22 очка. Команда занимает 16-е место и находится всего в одном пункте от зоны вылета. «Горожане» уже 8 матчей без побед. В последнем поединке они сыграли вничью с «Жироной» (1:1), чем смогли прервать серию поражений.
«Сельта» пробилась в плей-офф Лиги Европы. На неделе команда сыграла вничью 1:1 с «Црвеной Звездой», что гарантировало ей место в раунде стыков. Перед этим у «кельтов» было поражение от «Реал Сосьедада» в Ла Лиге. В турнирной таблице гости занимают 7-е место с 32 очками на счету. Сегодня у них есть шанс побороться за место в зоне еврокубков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
- Коэффициенты букмекеров: 2.90 и 2.85 на победу команд, 2.80 на ничью.
- Прогноз ИИ: победа «Хетафе» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
