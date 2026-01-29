29 января в Севильей «Бетис» будет принимать «Фейеноорд» в матче 8-го тура Лиги Европы. Поединок состоится на «Эстадио де-ла-Картуха» в 23:00 мск.

В прошлом туре «Бетис» проиграл ПАОКу и тем самым поставил под угрозу свой выход в плей-офф. На данный момент севильцы имеют 14 очков, а позади вряд их подпирают оппоненты из зоны стыков. Таким образом, чтобы удержаться в топ-8, команде Мануэля Пеллегрини нужна только победа.

«Фейеноорду» нечего терять. Команда борется за место в зоне стыков. Шансы небольшие, но они все же есть благодаря победе над «Штурмом» в прошлом поединке. Однако на выезде у коллектива ван Перси ни одной победы, только 3 поражения.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Коэффициенты букмекеров: 1.62 на победу «Бетиса», 4.60 на ничью, 4.70 на победу «Фейеноорда».

Прогноз ИИ: победа «Фейеноорда» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Фейеноорд» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.