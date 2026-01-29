29 января в Севильей «Бетис» будет принимать «Фейеноорд» в матче 8-го тура Лиги Европы. Поединок состоится на «Эстадио де-ла-Картуха» в 23:00 мск.
В прошлом туре «Бетис» проиграл ПАОКу и тем самым поставил под угрозу свой выход в плей-офф. На данный момент севильцы имеют 14 очков, а позади вряд их подпирают оппоненты из зоны стыков. Таким образом, чтобы удержаться в топ-8, команде Мануэля Пеллегрини нужна только победа.
«Фейеноорду» нечего терять. Команда борется за место в зоне стыков. Шансы небольшие, но они все же есть благодаря победе над «Штурмом» в прошлом поединке. Однако на выезде у коллектива ван Перси ни одной победы, только 3 поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Коэффициенты букмекеров: 1.62 на победу «Бетиса», 4.60 на ничью, 4.70 на победу «Фейеноорда».
- Прогноз ИИ: победа «Фейеноорда» со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.