Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев выразил желание провести товарищеский матч со сборной России в Бишкеке в июне 2026 года.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищеских матчей не связывался. Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь — мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», — сообщил Мурзашев Sport24.

Напомним, что сборная России в октябре и ноябре 2025 года провела четыре товарищеских матча. Команда Валерия Карпина одержала победы над Ираном (2:1) и Боливией (3:0), сыграла вничью с Перу (1:1) и потерпела поражение от Чили (0:2).