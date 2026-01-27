Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Лиам Росеньор
Лиам Росеньор globallookpress.com

«Наполи — очень сильная команда.  Думаю, в последних матчах им просто не везло.  Результаты не отражают уровня игры команды Антонио Конте.  Это будет невероятно трудный матч с уникальной атмосферой.  Это не меняет моих планов на игру, поскольку именно такой встречи я и ожидаю», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

Матч «Наполи» — «Челси» состоится в среду, 28 января.  Начало игры — в 23:00 мск.  С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.