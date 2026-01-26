Пресс-служба «Зенита» прокомментировала возвращение на поле защитника Вячеслава Караваева, который восстановился после тяжёлой травмы. 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия на зимних сборах в Катаре в январе 2025 года и провёл вне игры почти год.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

Сегодня, 26 января, Караваев принял участие в товарищеском матче против китайского клуба «Шанхай Порт».

«Тяжелейшая травма, длительное и невероятно трудное восстановление. Ты прошёл через всё и вернулся. Рады видеть в игре, Слава! » — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, что «Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.