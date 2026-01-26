Наставник туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти очень высоко ценит талант лидера своего клуба Кенана Йылдыза и считает, что он обладает невероятными возможностями.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Кенан Йылдыз — не просто обычный игрок. Он инопланетянин. Поверьте мне, он инопланетянин! » — цитирует алленаторе «Ювентуса» журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 20-летний турок сыграл за «старую синьору» 29 матчей, забил в них 9 мячей и отдав 8 голевых передач. На портале Transfermarkt Йылдыза сейчас оценивают в € 75 млн.

Только в этом сезоне интерес к нему проявляли «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».